Wie viele Jahre das Problem besteht, können die Anwohner in Ritschenhausen nicht mehr genau mit Datum festmachen. Was sie aber wissen: „Lärm-, Abgas- und Geruchsbelästigungen zu Tages- und Nachtzeiten im Wohnumfeld sind mittlerweile zum unerträglichen Alltag für uns geworden“, beschreiben unter anderem die Familien Adam, Lenz und Wilke. Als Verursacher benennen sie die angrenzende BayWa AG Agrar. Das Unternehmen, am Vertriebsstandort Ritschenhausen seit den 1960er-Jahren ansässig, lagert Düngemittel, Saatgut und Pflanzenschutzmittel und verarbeitet Getreide und Raps, angeliefert von landwirtschaftlichen Betrieben der Region, weiter.