Alice aus Erfurt hat zuletzt vor 15 Jahren auf einem Schlitten gesessen. Damals war sie in der achten Klasse. Nun aber hat sie von der längsten Rodelbahn Thüringens erfahren und konnte einfach nicht widerstehen. Also hieß es, Schlitten einpacken und auf nach Oberhof. Sie ist mit Ritchie und Luisa angereist. Bevor die drei sich endlich auf ihr Gefährt setzen können, heißt es erst mal Anstehen. Obwohl die Schlange vor der Kasse lang ist, geht es zügig vorwärts: „Zehn Minuten haben wir gestanden. Geht doch“, sagen die Flachländer.