Ländliches Thüringen: Wettbewerb: Thüringer Orte mit attraktivem Dorfleben

Erfurt (dpa/th) - Neun Gemeinden gehen beim diesjährigen Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" an den Start. Dazu gehören etwa Ziegelheim im Altenburger Land, Beberstedt im Eichsfeld, Harras im Kreis Hildburghausen oder Achelstädt im Ilm-Kreis, geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landwirtschaftsministeriums hervor. Der Wettbewerb richte sich an Dörfer mit bis zu 3.000 Einwohnern, die sich in besonderer Weise für die soziale, kulturelle oder bauliche Entwicklung ihres Ortes engagieren, erklärte Landwirtschaftsstaatssekretär Marcus Malsch.