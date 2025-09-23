Rund um die Uhr in einem voll bestückten Supermarkt einkaufen? Seit rund zweieinhalb Jahren kann man das in Judenbach. Dank der Initiative von Gründer und Inhaber Jens Kaufmann mauserte sich der Dorfladen Judenbach-24-Stunden-Supermarkt zu einem Leuchtturm mit Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Längst ist auch die Thüringer Landespolitik auf den 24-Stunden-Supermarkt, welcher in den vergangenen Monaten sein Lieferdienst-Angebot für Südthüringen und Oberfranken ausgebaut hat, aufmerksam geworden.