Ländlicher Raum: Konsum, Kirche, Gewerbe - EU-Millionen für Ortsentwicklung

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben in diesem Jahr 210 Kommunen von EU-Geldern zur Förderung ländlicher Regionen profitiert. Insgesamt 9,3 Millionen Euro der EU flossen nach Angaben des Agrarministeriums in den Freistaat, um Gewerbe, Tourismus, Infrastruktur und soziale Projekte auf dem Land anzukurbeln. Unter anderem wurden aus dem sogenannten Leader-Programm ein Dorfkonsum im Erfurter Ortsteil Ermstedt, die Sanierung einer Kirche in Reinsdorf (Kyffhäuserkreis) und ein Sprungturm für das Schwimmbad in Rastenberg (Kreis Sömmerda) gefördert.