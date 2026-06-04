Ist die Dorfkneipe ein Auslaufmodell? Vergilbte Speisekarten, verrammelte Fenster und Türen oder „Geschlossen“-Schilder sprechen eine eindeutige Sprache. In Goldisthal wird seit langer Zeit ein neuer Betreiber des gemeindeeigenen Kulturhauses gesucht, in Heinersdorf ebenfalls, in Judenbach glückte kürzlich die Wiederbesetzung des Gastwirtsposition, reißt dafür aber ein Loch in der Sonneberger Innenstadt. Und viele andere Einkehrstätten, vor allem auf den Dörfern, haben sich heimlich, still und leise verabschiedet.