Der Sandhaufen und die reingesteckten Lichtleiterkabel sind natürlich gestellt fürs schöne Bild. Aber der Beginn des Glasfaserausbaues begann wirklich im Schalkauer Stadtteil Theuern am Montagvormittag. Neben Theuern erhalten Truckenthal, Ehnes und die Kernstadt Schalkau schnelleres Netz. Im nächsten Jahr soll noch Bachfeld folgen. „Glasfaser bedeutet schnelles und stabiles Internet für unsere Bürger – und das ist wichtiger denn je“, sagt Bürgermeister Mark Schwimmer. Mit der modernen Technologie steige nicht nur die Lebensqualität, sie werte auch die Immobilien auf. Gerade für jüngere Leute sei schnelles Internet zunehmend eine wichtiges Kriterium, wo sie leben möchten. „Nicht nur die Jüngeren sind es“, weiß Susann Biehl. Die Gebietsmanagerin Glasfaser bei der Telekom weiß von 90-Jährigen, die das Web für Gaming nutzen oder übers Web Fernsehen schauen. Manches sei so selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr direkt mit den Breitbandanschlüssen in Verbindung bringe. Besonders deutlich werde, dass in Sachen Breitband der ländliche Raum längst aufhole. „In Thüringen überholt der ländliche Raum die städtischen Gebiete“, sagt Biehl. Je größer die Städte seien, umso größer seien auch die Schwierigkeiten des Ausbaues.