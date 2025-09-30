Ländliche Regionen: Ministerin: Budget für Agrarbetriebe und Dörfer steht

Erfurt (dpa/th) - Agrarbetriebe und Kommunen in ländlichen Regionen können im kommenden Jahr mit rund 73 Millionen Euro aus einem Fördertopf rechnen, der von Bund und Land gefüllt wird. Der Betrag bewege sich damit auf dem Niveau in diesem Jahr mit 74 Millionen Euro, sagte Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) in Erfurt. Für Vorhaben in den kommenden Jahren liege der Finanzspielraum bei rund 100 Millionen Euro und damit höher als in diesem Jahr, wo er 84 Millionen Euro umfasse. "Das Geld ist auskömmlich", schätzte die Ministerin ein.