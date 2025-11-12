Länderübergreifende Kontrollen: Suche nach Einbrechern - 75 Festnahmen in Bayern

Minister empfiehlt besondere Türen und Fenster

Bayerns Polizei sei daher weiter zu relevanten Zeiten verstärkt in Wohngebieten präsent, um Täter abzuschrecken. Zugleich appellierte Herrmann auch an die Menschen: "Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich und verschließen Sie beim Verlassen der Wohnung stets alle Fenster und Türen." Schon ein gekipptes Fenster könne eine Einladung für ungebetene Gäste sein. "Investieren Sie gezielt in einbruchhemmende Türen und Fenster – die Kriminalpolizei bietet hierzu für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlose Beratungen an."