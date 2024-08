Länderübergreifende Ermittlung: Mutmaßlicher Betrüger nach Deutschland ausgeliefert

Bei ihrer Arbeit habe die Kriminalpolizei mit Ermittlern aus Baden-Württemberg und Hessen zusammengearbeitet, heiß es weiter. Ermittlungen in der Schweiz und in Frankreich führten die Beamten schließlich auf die Spur des Mannes. Der Verdächtige wurde daraufhin in Nizza im Süden Frankreichs festgenommen. Am Freitag wurde der 47-Jährige nach Deutschland ausgeliefert. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann. Der Verdächtige sei der Kopf einer polizeibekannten Familie in Baden-Württemberg, so die Polizei.