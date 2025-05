Bayreuth (dpa/lby) - Am Dienstag können sich die Menschen in Oberfranken auf mehr Polizeipräsenz und Kontrollen im öffentlichen Raum einstellen. Das Polizeipräsidium Oberfranken beteiligt sich in diesem Jahr am länderübergreifenden "Sicherheitstag", wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Es werde an diesem Tag zahlreiche Kontrollaktionen unter anderem an Bahnhöfen, in Parks und Fußgängerzonen sowie verstärkte Verkehrskontrollen geben.