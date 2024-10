Zorniger: Erste Halbzeit war okay

"In der ersten Halbzeit war es okay", sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger den "Nürnberger Nachrichten". Der Coach verwies auf einige Akteure um Torschützen Consbruch, die das Spiel stabilisiert hätten. "Das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Fall. Es war aber wichtig, dass wir den ein oder anderen über 90 Minuten in den Spielbetrieb bekommen haben."