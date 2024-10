Länderspielpause Augsburg gewinnt Test gegen Regensburg - Dahmen mit Comeback

Augsburg (dpa/lby) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der Länderspielpause beim Comeback von Finn Dahmen bei den Profis ein Testspiel gewonnen. Gegen Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg siegte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup mit 1:0 (1:0). Von den bemühten Regensburgern, die in der 2. Liga nur ein Tor erzielten, konnte er aber nicht überwunden werden. Den einzigen Treffer in dem Testspiel erzielte Neuzugang Marius Wolf. Der ehemalige Dortmunder traf nach einem Eckball von Arne Maier per Kopf.