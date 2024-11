Landshut - Die Eishockey-Nationalmannschaft hat einen weitgehend enttäuschenden Deutschland Cup mit einem deutlichen Erfolgserlebnis beendet. Durch das 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) in Landshut gegen Österreich kletterte das Team von Bundestrainer Harold Kreis in der Endtabelle mit vier Punkten auf Platz zwei. Slowakei ist der neue Titelträger, nachdem die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in den vergangenen drei Jahren das Heim-Turnier für sich entscheiden konnte.