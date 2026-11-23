Neben der lange Zeit fehlenden Akzeptanz für Frauenfußball im "Macho-Land" Argentinien habe es an einer systematischen Nachwuchsarbeit gefehlt, erläutert Levine. Dies sei aber entscheidend für gut ausgebildete Spielerinnen. Mittlerweile verpflichtet der Fußballverband AFA die derzeit 16 Erstliga-Clubs dazu, in drei Altersstufen Nachwuchsmannschaften aufzubieten.

Ein Meilenstein für den Frauenfußball in Argentinien war der Beschluss im Jahr 2019, professionelle Strukturen für die erste Liga einzuführen. Aktuell verpflichtet das AFA-Reglement die Erstligisten dazu, jeweils mindestens 15 Spielerinnen mit Profiverträgen auszustatten. Das Salär reiche aber in den meisten Fällen nicht, um damit den Lebensunterhalt zu bestreiten, meint Levine. Das Zuschauerinteresse sei im Vergleich zum Männerfußball immer noch gering.

32 Teams in Brasilien

Bei der WM vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 werden 32 Mannschaften um den Titel spielen. Brasilien ist als Gastgeber gesetzt, Argentinien und Kolumbien haben sich ebenfalls qualifiziert. Ecuador und Venezuela können sich noch über ein Play-off-Turnier ein Ticket sichern. Peru ist ausgeschieden. Ob die WM zum Wendepunkt wird, entscheidet sich nicht allein auf dem Rasen - sondern auch daran, wie viel sich für die Spielerinnen danach im Alltag verändert.