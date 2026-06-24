Länderspiel-Notizen Poldis Blitztor, eine Schiedsrichterin und ein Sieg-Rekord

Schiedsrichterin: Tori Penso aus den USA leitet die Partie im Football-Stadion der NFL-Teams New York Giants und New York Jets. Für sie ist es der zweite WM-Einsatz. Sie pfiff davor Tschechien gegen Südafrika (1:1). Penso ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Männer-WM, die ein Endrundenspiel leitete. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart Unparteiische bei der Partie deutschen Mannschaft gegen Costa Rica. Trotz des 4:2 im letzten Gruppenspiel schied die DFB-Auswahl damals nach der Vorrunde aus.