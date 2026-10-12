Länderspiel in Bremen: DFB-Frauen mit Riesenrespekt vor Asienmeister Japan

Bremen - Bundestrainer Christian Wück erwartet im nächsten Härtetest der deutschen Fußballerinnen gegen Japan "eine absolute Topmannschaft auf der Welt". "Die Japanerinnen sind am Ball mit Sicherheit eine der stärksten Mannschaften neben Spanien. Die werden uns schön fordern in der Arbeit gegen den Ball. Da bin ich gespannt, wie wir uns auf dem Platz verhalten werden", sagte 53-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Länderspiel gegen den Asienmeister am Dienstag (17:45 Uhr/ARD) in Bremen.