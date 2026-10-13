Länderspiel gegen Japan Bühl und Dallmann führen deutsche Fußballerinnen zum Sieg

Kett und Bühl harmonieren auf links

Über weite Phasen der ersten Hälfte dominierte die DFB-Elf gegen sich weit zurückziehenden Japanerinnen. Der Ball rollte oft flott über den nassen Rasen des Weserstadions, wenn die Deutschen nach Lücken im Defensivriegel der Gäste suchten. Meist fanden sie diese, wenn das Bayern-Duo Franziska Kett und Bühl über den linken Flügel die Angriffe initiierte. So wie beim Ausgleich durch Dallmann, die den Ball nach einer Bühl-Vorlage wuchtig und präzise aus zwölf Metern unter die Latte setzte.