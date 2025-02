In Gedenken an den in der vergangenen Woche gestorbenen früheren Nationalspieler Tobias Eder fand vor dem Match eine Schweigeminute statt. Zudem spielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit einem Trauerflor. Eder verstarb am vergangenen Mittwoch mit 26 Jahren nach einer Krebserkrankung.