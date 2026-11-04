Länder-Zusammenarbeit Schleswig-Holstein und Bayern kooperieren bei IT-Lösungen

Staatliche Souveränität werde heute nicht mehr allein durch militärische Stärke oder die Fähigkeit bestimmt, Recht und Ordnung durchzusetzen, so der Digitalisierungsminister und Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, Dirk Schrödter (CDU). "Sie hängt auch davon ab, ob wir in der Lage sind, kritische digitale Infrastrukturen zu kontrollieren, zu unseren Bedingungen zu entwickeln und die Hoheit über unsere öffentlichen Daten zu behalten."