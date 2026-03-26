Die Untersuchung warnt: Auch zahlreiche gewählte Regierungen hebelten gezielt demokratische Kerninstitutionen aus, um ihre Macht zu sichern. "Am längsten und umfassendsten ist diese Entwicklung in Ungarn", sagt Donner. In der Slowakei, in Bulgarien, Indien, Mexiko, Namibia, den Philippinen oder Südafrika sei es ähnlich. In einigen Ländern – etwa Georgien, Serbien oder der Türkei – hätten solche Rückschritte in eine Autokratie geführt.

Autoritäre Regierungen sind anfälliger für Korruption, Loyalität werde belohnt, Pfründe würden gesichert, schildert Hauke Hartmann, der das BTI-Projekt mit leitet. Zugleich schwinden freier Wettbewerb und Eigentumsrechte, es gebe ausbeuterische Wirtschaftsstrukturen. Armut und Ungleichheit seien in zwei Dritteln der Autokratien stark ausgeprägt.

Widerstand bleibt "bemerkenswert" lebendig

In der Auswertung zeigt sich in vielen Ländern ein "bemerkenswert lebendiger Widerstand" in der Gesellschaft. Entschlossene Bürger setzten sich gegen autoritäre Übergriffe zur Wehr, mitunter sogar unter Einsatz des eigenen Lebens – so wie im Iran, unterstreicht Donner. Ermutigend: In Bangladesch, Madagaskar oder Sri Lanka führten Proteste zum Sturz autoritärer Regierungen. "Es gibt keine Erfolgsgarantie dafür, dass man autoritäre Phasen wieder umkehren kann." Aber: "Auch Autokratien stehen unter Druck."