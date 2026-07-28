Sie müssen es, im Zeugenstand am Landgericht Meiningen, noch einmal erzählen, was geschehen ist, im Oktober 2023 und im Januar 2024 – der Mann, der im einen, und die Frau, die im anderen Supermarkt in Meiningen an der Kasse saß. Sie erinnern sich noch gut, wie es war, als ein vermeintlicher Kunde – im ersten Fall – in die offene Kasse griff und mit 500 Euro verschwand und – im zweiten Fall – mit einem Messer in der Hand die Herausgabe der 50- und 20-Euro-Scheine forderte und, weil die Verkäuferin die Drohung für einen Scherz hielt, davonrannte.