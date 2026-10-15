Ladung verloren Lkw verliert auf A8 mehr als 1.000 Kisten Bier
dpa 15.10.2026 - 01:02 Uhr
Folgenschwerer Unfall in Schwaben: An einem Lastwagen platzt auf der Autobahn ein Reifen - 1.440 Kisten Bier landen daraufhin in einem Grünstreifen. Der Schaden ist hoch, die Feuerwehr muss aufräumen.
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Den Angaben zufolge war der Lkw am Mittwochnachmittag auf der Strecke im Landkreis Günzburg unterwegs, als er wegen eines geplatzten Reifens nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Ladung verlor. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sicherten und reinigten den Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.