Ladung verloren: Lkw verliert auf A8 mehr als 1.000 Kisten Bier

Burgau (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Schwaben hat ein Lastwagen 1.440 Kisten Bier verloren. Die fragile Ladung landete in einem Grünstreifen kurz vor der Anschlussstelle Burgau, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.