 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Lkw verliert auf A8 mehr als 1.000 Kisten Bier

Ladung verloren Lkw verliert auf A8 mehr als 1.000 Kisten Bier

Folgenschwerer Unfall in Schwaben: An einem Lastwagen platzt auf der Autobahn ein Reifen - 1.440 Kisten Bier landen daraufhin in einem Grünstreifen. Der Schaden ist hoch, die Feuerwehr muss aufräumen.

Ladung verloren: Lkw verliert auf A8 mehr als 1.000 Kisten Bier
1
Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Burgau (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Schwaben hat ein Lastwagen 1.440 Kisten Bier verloren. Die fragile Ladung landete in einem Grünstreifen kurz vor der Anschlussstelle Burgau, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Nach der Werbung weiterlesen

Den Angaben zufolge war der Lkw am Mittwochnachmittag auf der Strecke im Landkreis Günzburg unterwegs, als er wegen eines geplatzten Reifens nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Ladung verlor. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sicherten und reinigten den Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.