Frankfurt sieht im bestehenden Straßenraum nur begrenzte Möglichkeiten. "Voraussetzung für eine wirtschaftliche und praktikable Umsetzung sind geeignete bauliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen", sagte ein Sprecher des Verkehrsdezernats. Diese seien in Frankfurt vielerorts nicht gegeben - insbesondere im dicht bebauten Altstadtbereich, wo die Gehwege häufig ohnehin nur wenig Platz böten. Zusätzliche Hausanschlusskästen könnten Gehwegflächen weiter einschränken.

Frankfurt und Fulda beobachten Entwicklungen

Aus Sicht der Mainmetropole kämen Ladebordsteine eher in neuen Quartieren infrage. "Wir verfolgen die Erfahrungen aus den laufenden Pilotprojekten anderer Städte jedoch mit Interesse und beziehen neue Erkenntnisse in die weitere Bewertung geeigneter Lösungen für Frankfurt ein", so der Sprecher.

Auch die Stadt Fulda beobachtet die Entwicklung nach eigenen Angaben sehr aufmerksam. Die gegenwärtigen E-Ladesäulen würden vermutlich nicht das Ende der Entwicklung darstellen, sagte ein Sprecher. Ob sich allerdings tatsächlich die Bordstein-Lösung im Außenbereich flächendeckend durchsetzen wird, bleibe abzuwarten. "Denn aus unserer Sicht sind Themen wie Schutz gegen Wassereintrag, Verschmutzung, Streusalz et cetera sowie auch die technischen Voraussetzungen beim Ladebordstein noch nicht hinreichend geklärt", erläuterte er.

Der ADAC Hessen-Thüringen erwartet wegen der höheren Kosten im Verhältnis zu üblichen Langsam-Ladesäulen keine flächendeckende Umsetzung. In innerstädtischen und historischen Bereichen könnten Ladebordsteine jedoch eine platzsparende und stadtbildverträgliche Lösung sein - allerdings seien sie wegen ihrer geringen Sichtbarkeit möglicherweise schwerer zu finden.