Sonnenbrillen und Blumentöpfe, Geschenkpapier und Zahnbürsten, Gießkannen und Campingkocher: Es gibt wohl nichts, was es in den Schnäppchenmärkten der Kette Tedi nicht zu kaufen gibt. Oder im Falle der Filiale in der Großen Beerbergstraße im Norden Suhls anderthalb Jahrzehnte lang zu kaufen gab. Am Donnerstag hatte das beliebte Geschäft, das die sprichwörtlichen 1000 kleinen Dinge unter die Leute brachte, seinen letzten Öffnungstag. Ab Freitag bleiben die Türen am Fröhlichen Mann dicht.