Der Südthüringen-Trend beim Bäckerhandwerk ist stark rückläufig, wie die Handwerkskammer Suhl jüngst vermeldete. In Bad Salzungen zeigt sich – zumindest was Filialen angeht – derzeit das Gegenteil: Wie unsere Redaktion erfahren hat, steht die Eröffnung einer weiteren Bäckereifiliale in der Innenstadt an. Das Unternehmen Pappert aus dem hessischen Eichenzell wird am 19. März ein weiteres Geschäft in der Innenstadt eröffnen.