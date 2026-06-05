Es kommt gar nicht so selten vor, dass vor allem ältere Menschen in den Vormittagsstunden irgendwo in Deutschland an einer Supermarktkasse anstehen, vor ihnen nur ganz wenige Artikel auf dem Kassenband. Ein Brötchen vielleicht, dazu womöglich eine Packung Käse. Nur wenige Dinge einzukaufen, ist für viele von ihnen natürlich schon deshalb bequem, weil sie auf diese Weise nicht viele Dinge nach Hause tragen müssen. Schwere oder sperrige Sachen zu tragen, ist etwas, das ältere Menschen auch schon mal besser konnten, früher in ihrem Leben. Irgendwann kommt jeder in dieser Lebensphase an.