Der Lada Niva ist kein Auto, das auf Hochglanz und moderne Spielereien angewiesen ist. Er steht eher für das Gegenteil: robuste Technik, einfache Formen, viel Bodenfreiheit und eine Fangemeinde, die weiß, warum sie an diesem Fahrzeug hängt. Bei der Lada Niva IG Deutschland geht es deshalb nicht nur um gemeinsame Ausfahrten und Treffen. Der Verein nutzt die Begeisterung für den Geländewagen auch, um junge Menschen an Technik, Handwerk und Vereinsleben heranzuführen.