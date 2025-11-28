Es gibt Geschenke, die sich nicht kaufen lassen: Herz, Zeit, Wärme, Nähe. Genau solche Geschenke möchten die „Lachfalten“ in diesem Jahr zum ersten Mal weitergeben an Senioren, die die Advents- und Weihnachtstage allein verbringen müssten.
Mit einer besonderen Aktion wollen die Meininger Lachfalten in der bevorstehenden Weihnachtszeit einsamen Senioren Zeit schenken. Unterstützung gibt es von Peter Maffay.
Es gibt Geschenke, die sich nicht kaufen lassen: Herz, Zeit, Wärme, Nähe. Genau solche Geschenke möchten die „Lachfalten“ in diesem Jahr zum ersten Mal weitergeben an Senioren, die die Advents- und Weihnachtstage allein verbringen müssten.