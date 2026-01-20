Ter Stegen hatte zuletzt zwar nach überstandener Rückenoperation erstmals nach rund sieben Monaten im Pokal bei Drittligist CD Guadalajara wieder im Tor des FC Barcelona gestanden. Trainer Hansi Flick hatte aber klargestellt, dass der im Sommer für 25 Millionen Euro verpflichtete Joan Garcia die Nummer eins bleibt.