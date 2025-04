KZ-Gedenkstätten Neugestaltung von KZ-Gedenkorten in Bayern

München (dpa/lby) - 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieges werden in Bayern viele Gedenkstätten an den Standorten ehemaliger Konzentrationslager samt Außenlagern neugestaltet. Allein für Dachau rechnet die Stiftung Bayerische Gedenkstätten mit Kosten von rund 38,8 Millionen Euro für Bund und Freistaat. In den rekonstruierten Häftlingsbaracken solle ein Lern- und Ausstellungszentrum entstehen, sagte die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Gabriele Hammermann, mit Blick auf die Befreiung des Lagers vor 80 Jahren, am 29. April 1945.