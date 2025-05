KZ-Gedenkstätten: Bayerische KZ-Gedenkstätten: Digital gegen das Vergessen

Digital gegen das Vergessen

In den Ausstellungen finden sich Audio- und Filmaufnahmen von Menschen, die das Grauen in Dachau, Flossenbürg und den vielen Außenlagern in Bayern erlebt haben, aber auch von US-Soldaten, die im April die Menschen befreiten. Auf YouTube und Online gibt es die Graphic Novel "Ein Überleben lang" mit den Aufzeichnungen des ehemaligen KZ-Häftlings Edgar Kupfer-Koberwitz, seit Kurzem auch in englischer Sprache verfügbar.