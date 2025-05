Dachau (dpa/lby) - Mit Gottesdiensten und einer zentralen Feier wird am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau vor 80 Jahren gedacht. Als Gäste erwartet werden unter anderem der KZ-Überlebende Mario Candotto und Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ehemalige Häftlinge sowie ein an der Befreiung beteiligter Soldat der US-Armee werden Grußbotschaften übermitteln.