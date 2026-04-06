„Sie hatten die Hände hinter dem Kopf und haben geschrien: ‚Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen’“, sagte Abrecht Dürer. Der 95-jährige ehemalige Bürgermeister von Liebenstein war der letzte Redner an diesem verregneten Ostersamstag an der Gedenkstätte für die Opfer des Außenlagers S III des Konzentrationslagers Buchenwald im Jonastal bei Arnstadt, das genau an diesem Tag vor 81 Jahren befreit wurde.
KZ-Außenlager Jonastal 95-Jähriger erinnert an Grauen der Todesmärsche
Berit Richter 06.04.2026 - 13:06 Uhr