„Sie hatten die Hände hinter dem Kopf und haben geschrien: ‚Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen’“, sagte Abrecht Dürer. Der 95-jährige ehemalige Bürgermeister von Liebenstein war der letzte Redner an diesem verregneten Ostersamstag an der Gedenkstätte für die Opfer des Außenlagers S III des Konzentrationslagers Buchenwald im Jonastal bei Arnstadt, das genau an diesem Tag vor 81 Jahren befreit wurde.