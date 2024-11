Helbedündorf (dpa/th) - Ein 71-Jähriger ist mit seinem Auto in Helbedündorf (Kyffhäuserkreis) gegen eine Steintreppe geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen am Montagmittag im Ortsteil Holzthaleben von der Straße ab. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus.