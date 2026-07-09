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Kutschen-Gespann gegen Wagen Kutschpferde gehen durch und laufen in wartendes Auto

Plötzlich galoppieren zwei Kutschpferde durch eine Gemeinde – und krachen samt Kutsche in ein Auto. Zwei Menschen und eines der Pferde werden verletzt.

Kutschen-Gespann gegen Wagen: Kutschpferde gehen durch und laufen in wartendes Auto
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Eines der Pferde wurde verletzt und von einem Tierarzt versorgt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Aholming (dpa/lby) - Schreckmoment im niederbayerischen Aholming: Zwei Kutschpferde sind beim Absatteln durchgegangen und mit ihrem Gespann quer durch die Gemeinde im Landkreis Deggendorf gerast - dann krachte es. Die Tiere rannten laut Polizei am Mittwochabend zunächst in Richtung Ortsmitte, wendeten abrupt und preschten zurück Richtung Ortsausgang. Dort krachte die Kutsche in ein wartendes Auto.

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Die beiden Insassen des Wagens sowie eines der Pferde wurden den Angaben zufolge bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Autofahrer und seine Ehefrau seien vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen. Ein herbeigerufener Tierarzt kümmerte sich demnach um das verletzte Pferd. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.