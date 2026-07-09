Aholming (dpa/lby) - Schreckmoment im niederbayerischen Aholming: Zwei Kutschpferde sind beim Absatteln durchgegangen und mit ihrem Gespann quer durch die Gemeinde im Landkreis Deggendorf gerast - dann krachte es. Die Tiere rannten laut Polizei am Mittwochabend zunächst in Richtung Ortsmitte, wendeten abrupt und preschten zurück Richtung Ortsausgang. Dort krachte die Kutsche in ein wartendes Auto.
Kutschen-Gespann gegen Wagen Kutschpferde gehen durch und laufen in wartendes Auto
dpa 09.07.2026 - 08:56 Uhr