Kutschen-Gespann gegen Wagen: Kutschpferde gehen durch und laufen in wartendes Auto

Die beiden Insassen des Wagens sowie eines der Pferde wurden den Angaben zufolge bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Autofahrer und seine Ehefrau seien vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen. Ein herbeigerufener Tierarzt kümmerte sich demnach um das verletzte Pferd. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.