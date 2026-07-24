„Menschen, ihre Geschichte und ihre Erlebnisse haben mich schon immer fasziniert. Sie zu unterstützen, ist viel mehr als nur ein Job“, sagt Pflegedienstleiter Mike Aderhold. Vor zehn Jahren ist er in das Experiment „Kurzzeitpflege“ am SRH-Zentralklinikum gestartet. Gemeinsam mit seinem 29-köpfigen Team hat er seitdem 4093 Kurzzeitgäste betreut. Manche nur wenige Tage, einige mehrere Wochen – und viele immer wieder.