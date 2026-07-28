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Kurzzeitiger Stromausfall Auto fährt in Leipzig gegen Stromkasten – Mann verletzt

Ein 20-Jähriger prallt auf der Eisenbahnstraße in Leipzig mit seinem Auto gegen einen Stromkasten und wird leicht verletzt. In sechs Häusern fällt daraufhin kurzzeitig der Strom aus.

Kurzzeitiger Stromausfall: Auto fährt in Leipzig gegen Stromkasten – Mann verletzt
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Ein 20-Jähriger überfährt einen Fußweg und prallt gegen einen Stromkasten. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig (dpa/sa) - Ein Autofahrer ist in Leipzig gegen einen Stromkasten gefahren und dabei leicht verletzt worden. Der 20-Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs und kam aus bislang unerklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach überfuhr der Mann einen Fußweg auf der Eisenbahnstraße auf der Höhe Bussestraße und prallte dann gegen den Stromkasten. Zuvor hatte die "LVZ" über den Unfall am Montagabend berichtet.

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Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer blieb demnach unverletzt. In sechs Häusern fiel den Angaben nach aufgrund des Unfalls kurzzeitig der Strom aus.