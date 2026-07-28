Kurzzeitiger Stromausfall: Auto fährt in Leipzig gegen Stromkasten – Mann verletzt

Leipzig (dpa/sa) - Ein Autofahrer ist in Leipzig gegen einen Stromkasten gefahren und dabei leicht verletzt worden. Der 20-Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs und kam aus bislang unerklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach überfuhr der Mann einen Fußweg auf der Eisenbahnstraße auf der Höhe Bussestraße und prallte dann gegen den Stromkasten. Zuvor hatte die "LVZ" über den Unfall am Montagabend berichtet.