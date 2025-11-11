Kurzzeit-MP Kemmerich: „Sie werden hier nicht bedient“

Ex-FDP-Landeschef und Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich ist in einem Restaurant in Weimar als unerwünschter Gast behandelt worden. Wie er auf der Plattform X öffentlich machte, habe man ihm bei einem privaten Besuch in dem von vielen Touristen besuchten Lokal gesagt: „Sie werden hier nicht bedient.“ Auf seine Frage, warum nicht, habe die Antwort gelautet, weil er Thomas Kemmerich sei. Daraufhin habe er mit seinem Sohn das Lokal in der Klassikerstadt unverrichteter Dinge wieder verlassen.