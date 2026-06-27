Kurzstrecke 2,50 Euro billiger Was die gesenkte Flugticketsteuer bringt

Was sagen Umweltschützer?

Prinzipiell kann ein höherer Ticket-Endpreis Kunden von einer Flugreise abschrecken, also die Nachfrage dämpfen. Der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) sieht daher in der Steuer eine ökologische Lenkungswirkung, die zudem andere Privilegien der Luftfahrt etwa beim unbesteuerten Kerosin zumindest abschwächt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hält die Senkung für "ein völlig falsches Zeichen". Notwendig sei eher eine höhere Abgabe, um die vom Flugverkehr verursachte Lärm- und Schadstoffbelastung auszugleichen. Auch Lena Donat von Greenpeace lässt an der Absenkung kein gutes Haar: "Marktwirtschaftlich ist das unsinnig, klimapolitisch ist es Irrsinn."