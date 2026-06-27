Kurzstrecke 2,50 Euro billiger Was die gesenkte Flugticketsteuer bringt

Was wurde beschlossen?
Die nach Fluglänge gestaffelten Sätze der Luftverkehrsteuer werden gesenkt. Für kürzere Inlands- und Europaflüge fällt der Satz um 2,50 Euro auf 13,03 Euro, für Mittelstrecken (2.500 bis 6.000 Kilometer) um 6,33 Euro auf 33,01 Euro. Auf der Langstrecke werden künftig 59,43 Euro fällig statt 70,83 Euro, also 11,40 Euro weniger. Der Bund verzichtet damit auf bis zu 355 Millionen Euro Einnahmen im Jahr. Sie sollen im Etat des Verkehrsministeriums gegenfinanziert werden. Zuletzt hatte das Aufkommen der Ticketsteuer 2,1 Milliarden Euro betragen.