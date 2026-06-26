Im vergangenen Jahr hatte Ilmenau erstmals den CSD – also einen Christopher Street Day – gefeiert, um ein Zeichen für die Rechte von queeren Menschen zu setzen. Auch an diesem Sonntag wollten die Demonstranten und CSD-Teilnehmer wieder mit Regenbogensymbolen durch Ilmenau ziehen, am Markt war eine Kundgebung geplant – wetterbedingt wird der CSD nun aber verschoben, wie die Organisatoren am Freitagmittag in den sozialen Netzwerken mitteilen.