Der VfB Suhl beendet die englische Woche mit einer makellosen Bilanz. Nach dem 3:0 vom Dienstagabend bei den Roten Raben Vilsbiburg blieb der dreifache nationale Titelträger auch gegen den ETV Hamburg ohne Satzverlust. Mit 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) blieb die Mannschaft von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy auch gegen die ETV Hamburger Volksbank Volleys, wie der nördlichste aller Bundesligavereine mit vollem Namen heißt, der klare Sieger. Hollosy, der mit einer heftigen Influenza daheim in Erfurt geblieben war, wurde vertreten von seinem Co, Alberto Ruiz.