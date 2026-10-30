08. "Die Düsteren" (ZDF-Stream)

Ambitionierte ZDFneo-Serie (Sechsmal 45 Minuten; seit 3. Oktober online). Sie spielt auf der fiktiven, ruhigen Nordseeinsel Kaltenoog, auf der sich ein mysteriöser Riss zwischen den Dimensionen öffnet. Furchterregende Wesen dringen aus dem Watt in die Welt ein. Doch es handelt sich dabei nicht um Monster oder übernatürliche Kreaturen, sondern um dunkle Versionen der Menschen auf der Insel, zu denen sie hätten werden können, wenn sie im Leben viele falsche Entscheidungen getroffen hätten. In ihrer Verzweiflung, ihr verlorenes Leben zurückzugewinnen, wollen diese Doppelgänger ihre Gegenstücke (oder die Originale) in der Welt ersetzen. Neben Lisa-Marie Koroll spielen etwa Max Riemelt, Melodie Simina, Ivo Kortlang und Ludger Bökelmann mit.

09. "Gnomes - Angriff der Killerzwerge" (ZDF-Streamingportal)

Die Comedy-Horror-Serie (seit 11. Oktober beim ZDF; sechsmal 30 Minuten) kommt aus Australien, eine Hauptrolle spielt Asa Butterfield ("Sex Education"). Es geht um ein Städtchen, das von "garden gnomes" angegriffen wird. Die Beschreibung ist schon irre: "Ein Fluch verwandelt harmlose Gartenzwerge in blutrünstige Killerzwerge. Sie haben es auf die Bevölkerung einer australischen Kleinstadt abgesehen - und werden beim Töten entsetzlich kreativ."

10. "House of Yang" (ARD-Mediathek)

Mysteriös geht es in dieser ARD-Serie zu (Sechsmal ca. 25 Minuten): In einem alten, abgelegenen Haus im Schwarzwald verschwand einst ein Mädchen - und mit ihm gleich noch die Tür zum Zimmer. Doch dabei wird es nicht bleiben. In den sechs Folgen - geschrieben und entwickelt von Stefanie Ren - wird die Geschichte von Jessie (Elisa Hofmann) erzählt. Es gibt Zeitsprünge in die Jahre 1999 und 1949. Das Konzept erinnert an die Netflix-Hitserie "Dark". Ren selbst sagte der dpa, sie habe sich von "The Haunting of Hill House" (deutsch: "Spuk in Hill House") und dem Film "The Sixth Sense" inspirieren lassen.

11. "Strange: Junji Itos seltsame Geschichten für schlaflose Nächte" (HBO Max)

Japanische Horrorserie, basierend auf den Mangas von Junji Ito (zwölf Episoden seit 2. Oktober, je eine pro Woche). Die gezeichneten Alpträume des Horrormeisters Ito (63) werden in dieser Serie zu Realverfilmungen, in denen das alltägliche Leben ins Unheimliche und Groteske abgleitet.

12. "Widow's Bay" (Apple TV)

Die Serie (Staffel eins mit zehn Folgen erschien von Ende April bis Mitte Juni) holte 2026 den Emmy als "Beste Comedyserie" und gewann im September insgesamt 14 Emmys. Sie ist damit die meistprämierte neue Comedyserie der Emmy-Geschichte, wobei die Kategorie "Comedy" recht relativ ist.

Klar, der Stoff über einen Bürgermeister (Matthew Rhys), der versucht, den auf seiner Insel lastenden Fluch zu brechen, ist stellenweise amüsant. Doch gleich im folgenden Moment kann es auch sehr gruselig werden, etwa wenn der untote, böse Gründervater der Gemeinde nach Jahrhunderten auftaucht.

13. "Yaga" (HBO Max)

Kanadische Supernatural-Horror- und Mystery-Serie, die am 23. Oktober ihre Deutschlandpremiere auf HBO Max mit zwei Folgen gefeiert hat und bis 27. November freitags veröffentlicht wird. Die Miniserie (Achtmal ca. 30 Minuten) interpretiert die slawische Hexenlegende um Baba Jaga (oft auch Yaga geschrieben) neu.

Der kanadische Achtteiler basiert auf einem Theaterstück der Serienschöpferin Kat Sandler. In einer Küstenstadt verschwindet Henry Park, der junge Erbe eines Fischereiunternehmens. Ermittlungen führen zu einer charismatischen Universitätsprofessorin und tiefer in ein Labyrinth aus Geheimnissen und Magie, die in den umliegenden Wäldern lauert. Aufsehen erregte vor allem die Besetzung mit "Heated Rivalry"-Star Hudson Williams (in einer Doppelrolle).