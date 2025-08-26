Kurzbesuch: Söder reist zur Nordseeinsel Helgoland

Söder reist nach eigenen Angaben bereits das zweite Mal auf die Nordseeinsel und freue sich schon auf ein "tolles Fischessen". Zudem gab Söder beim ARD-Sommerinterview die "Empfehlung" ab: "Man muss an zwei Orten als Deutscher immer gewesen sein: auf dem höchsten Punkt, nämlich auf der Zugspitze, und auf der einzigen Hochseeinsel, die wir haben: Helgoland. Das ist Pflicht."