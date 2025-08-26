Kurzbesuch: Söder reist zur Nordseeinsel Helgoland

Helgoland - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder reist am Dienstag zu einem Kurzbesuch auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Er fahre am Nachmittag von Hamburg aus mit dem Katamaran "Halunder Jet" zu dem Eiland im Bereich der Deutschen Bucht. Geplant seien dort unter anderem ein offizieller Empfang im Rathaus, eine Rundfahrt über die Nordseeinsel, eine Börtebootfahrt zur Düne sowie ein festlicher Helgoländer Abend mit kulturellem Programm, teilten Helgoland und die Reederei FRS Helgoline mit. Zurück gehe es dann am Mittwochnachmittag.