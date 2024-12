Ungewöhnlicher Modus

Bei großen Titelkämpfen wie den Olympischen Spielen, bei denen Wellbrock in diesem Sommer in Paris enttäuschte, finden normalerweise erst Vorläufe statt, in denen sich die Sportler für ein Finale qualifizieren können. Bei der WM auf der 25-Meter-Bahn ist das diesmal anders. Das Rennen wird direkt als Entscheidung in mehreren Zeitläufen ausgetragen.