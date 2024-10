Zu allem Überfluss habe sich dann auch noch Stefan Luitz - der für den Deutschen Skiverband (DSV) startet, aber mit einem internationalen Team trainiert - in der vorigen Woche die Hand gebrochen. Und der junge Nickco Palamaras, der in diesem Winter an das Weltcupteam herangeführt werden sollte, erlitt am selben Tag einen Kreuzbandriss. "Es ist einfach wie verhext", resümierte Männer-Cheftrainer Schwaiger.