Kurz vor Silvester: Grenzkontrollen: Polizei stellt verbotene Pyrotechnik sicher

Kreative Schmuggler bauen Auto um

Zwei Niederländer wurden am Freitag auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Starnberg) von der Bundespolizei beim Versuch erwischt, verbotene Feuerwerkskörper in einem umgebauten Auto nach Deutschland zu schmuggeln. Den Beamten fiel eine Ausbeulung am Boden des Kofferraums des Wagens der Männer im Alter von 18 und 20 Jahren auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zahlreiche Feuerwerkskörper, für welche in Deutschland sprengstoffrechtliche Zulassungen erforderlich sind. Die Polizei ermittelt.