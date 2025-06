Wiesau (dpa/lby) - Wegen seines Lernstresses hat ein Mann aus der Oberpfalz seiner Freundin Hilferufe per SMS geschickt – und so einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 24-Jährige hatte am Pfingstsonntag in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) für seine Meisterprüfung gebüffelt und seiner Freundin aus Spaß eine SMS mit dem Inhalt "Hilfe, Hilfe, Rettung 112, 110!" geschickt.