Kurz vor Kommunalwahl: Münchens Rathauschef will Tempo 30 am Mittleren Ring kippen

Diesel-Fahrverbote und niedrigeres Tempolimit: Wegen zu schlechter Luft am vielbefahrenen Mittleren Ring musste Bayerns Landeshauptstadt reagieren. Jetzt soll eine Maßnahme rückgängig gemacht werden.

Wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte dürfen Autos an der Landshuter Alle nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter will die auf einem Teilstück des Mittleren Rings geltende Tempo-30-Begrenzung kippen. Der SPD-Politiker habe am Mittwoch angeordnet, das für bessere Luft eingeführte Tempolimit an der Landshuter Allee "so schnell wie möglich wieder aufzuheben", teilte die Stadtverwaltung mit. Damit würde dort wieder Tempo 50 gelten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung war zusätzlich zu Dieselfahrverboten eingeführt worden, um die Werte von gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid an der Straße zu senken.

Reiter: "Luft ist spürbar sauberer geworden"

"Die gute Nachricht ist: Die Luft an der Landshuter Allee ist spürbar sauberer geworden", sagte Reiter nun laut Mitteilung. Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid habe 2025 mit 38 Mikrogramm pro Kubikmeter zwei Mikrogramm unter dem Grenzwert gelegen. 2024 war dies erstmals nach 14 Jahren der Fall gewesen. Stickstoffdioxid entsteht in Großstädten vor allem durch Dieselmotoren von Fahrzeugen und kann Atemwegsbeschwerden sowie eine Vielzahl von Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislaufsystems auslösen.

Eine von der Stadt bei einem Gutachter in Auftrag gegebene Prognose für den Fall einer Rückkehr zu Tempo 50 lasse für das laufende Jahr aber "eine deutliche Einhaltung des Grenzwerts" erwarten, teilte Reiter mit. Demnach wird mit einem Jahresdurchschnitt von 35 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahr 2026 gerechnet. 

"Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, um Tempo 30 an der Landshuter Allee wieder aufzuheben, zu Tempo 50 zurückzukehren und damit zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses beizutragen", teilte Reiter mit. "Mir war von Anfang an wichtig, dass wir bei derartigen Maßnahmen mit Augenmaß vorgehen und Einschränkungen nicht länger aufrechterhalten als nötig."

Tempo 30 kam statt weiterer Fahrverbote

Die Stadt hatte nach jahrelangem juristischem und politischem Streit um die Luftqualität am Mittleren Ring zunächst ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge ausgesprochen, die nicht mindestens der Abgasnorm Euro 5 entsprachen. Tempo 30 statt zuvor Tempo 50 an der Landshuter Allee sollte verhindern, dass auch Fahrzeuge der Diesel-Abgasnorm Euro 5 nicht mehr auf der Route unterwegs sein dürfen. 

Kurz vor der Kommunalwahl Anfang März ist das Tempolimit am Mittleren Ring aber auch Wahlkampfthema – die CSU fordert eine Rückkehr zu Tempo 50.