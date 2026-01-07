Kurz vor Kommunalwahl: Münchens Rathauschef will Tempo 30 am Mittleren Ring kippen

München (dpa/lby) - Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter will die auf einem Teilstück des Mittleren Rings geltende Tempo-30-Begrenzung kippen. Der SPD-Politiker habe am Mittwoch angeordnet, das für bessere Luft eingeführte Tempolimit an der Landshuter Allee "so schnell wie möglich wieder aufzuheben", teilte die Stadtverwaltung mit. Damit würde dort wieder Tempo 50 gelten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung war zusätzlich zu Dieselfahrverboten eingeführt worden, um die Werte von gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid an der Straße zu senken.