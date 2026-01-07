Kurz vor Kommunalwahl: Münchens Rathauschef will Tempo 30 am Mittleren Ring kippen

Reiter: "Luft ist spürbar sauberer geworden"

"Die gute Nachricht ist: Die Luft an der Landshuter Allee ist spürbar sauberer geworden", sagte Reiter nun laut Mitteilung. Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid habe 2025 mit 38 Mikrogramm pro Kubikmeter zwei Mikrogramm unter dem Grenzwert gelegen. 2024 war dies erstmals nach 14 Jahren der Fall gewesen. Stickstoffdioxid entsteht in Großstädten vor allem durch Dieselmotoren von Fahrzeugen und kann Atemwegsbeschwerden sowie eine Vielzahl von Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislaufsystems auslösen.