Wer wird künftig Ortsteilbürgermeisterin oder Ortsteilbürgermeister in Gräfinau-Angstedt? Diese Frage schwebt aktuell noch immer im Raum. Ein Rückblick: Seit die bisherige Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz ihr Amt überraschend zum 31. August niedergelegt hat, gibt es noch keine offizielle Nachfolge. Übergangsweise ist ihre Stellvertreterin Kerstin Remd eingesprungen. Doch das soll nicht so bleiben.